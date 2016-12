Le calendrier 2017 de l'association ASM SOS est disponible afin de venir en aide aux enfants malades ou hospitalisés

La huitième édition du calendrier ASM SOS est désormais disponible. Le thème choisi pour 2017 est l'Olympisme. Des joueurs et des enfants du CMI de Romagnat et d'ACTE Auvergne ont pris la pose pour illustrer les douze mois de l'année. Les bénéfices iront au profit des enfants malades.

Comme chaque année depuis 8 ans, le calendrier ASM SOS vient de sortir et est disponible dans les boutiques du club au prix de 8 euros. Jeudi dernier, les joueurs clermontois participaient à une séance de dédicace sur la place de Jaude. Le club a lancé ce calendrier afin de financer des activités, des cadeaux distribués aux enfants malades, ou des projets thérapeutiques leur permettant de vivre dans de meilleurs conditions. "C'est un cadeau sympa pour Noël" explique l'arrière de l'ASM, Nick Abendanon, qui s'est prêter au jeu de bonne grâce, "on a passé un bon moment de convivialité avec les enfants pour faire les photos".

"C'est pour la bonne cause, si on peut aider un peu ses enfants..." Paul Jedrasiak, deuxième ligne de l'ASM

Paul Jedrasiak et les joueurs de l'ASM en pleine séance de dédicace © Radio France - Jean-Pierre Morel

Accompagnés d'enfants du Centre médical Infantile de Romagnat et d'autres atteints du cancer et pris en charge par ACTE Auvergne, les joueurs de l'ASM ont pris la pose. Cette fois les Jeux Olympiques sont à l'honneur pour illustrer les douze mois de l'année 2017.

Un minibus offert au Centre Médical Infantile de Romagnat

L'an dernier, la vente du calendrier avait permis de récolter 13 000 euros. De quoi acheter et offrir un minibus au Centre Médical Infantile de Romagnat. "Mais d'autres généreux donateurs font aussi des choses formidables" ajoute Neil Mc Ilroy, manager de l'ASM et président de l'association ASM SOS, "l'un des partenaires du club a rajouté un euro sur la facture de chacun de ses clients, et il l'a fait sans demander quoi que ce soit ". Ce sont ainsi 8 000 euros supplémentaires qui ont permis d'améliorer le quotidien des enfants malades comme le petit Iban, atteint du cancer, et qui figure sur la page du mois d'Octobre dans le calendrier. "C'est une fierté" reconnaît sa maman, "ça nous fera un bon souvenir après une année pour le moins difficile". Pour remercier l'ASM et les joueurs, elle est venue acheter 13 exemplaires pour toute la famille.

Une vente a également eu lieu dimanche dernier au stade Marcel Michelin en marge de la rencontre de coupe d'Europe contre les Irlandais de l'Ulster.

Vous pouvez suivre les actions de l’association ASM SOS sur Facebook et pour tous renseignements complémentaires et dons :

asm-sos@hotmail.fr