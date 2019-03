Le cancer colorectal guéri dans 9 cas sur 10 si dépisté à temps

Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Avec 42.000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer colorectal est un cancer fréquent, et meurtrier s'il n'est pas pris à temps. Troisième cancer le plus fréquent, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 s'il est dépisté tôt, avec une survie de 90% à cinq ans. Jean-Luc Friquet, gastro-entérologue rennais, nous rappelle l'importance de consulter.

Mauvaise alimentation

Les facteurs à risques sont principalement une mauvaise alimentation, pauvre en fibres. Une récente étude américaine montre que les personnes obèses peuvent être plus souvent touchées, leur ration alimentaire étant pauvre en fibres et riche en sucre et pouvant donc favoriser l'apparition du cancer colorectal.

Priorité au dépistage

Le cancer colorectal est une pathologie dont il n'y a pas de signes avant-coureurs. Lorsqu'ils s'expriment, "il est souvent trop tard". D'où la priorité de se faire dépister à partir de 50 ans, sans symptômes. Les test consistent en une analyse de selles : "pas très glamour" reconnait le Dr Friguet, voire directement une coloscopie, si le patient a des antécédents familiaux. Après avoir été de bons élèves, il y a dix ans (+ de 40%), les Bretons sont seulement entre 20% et 23% à se faire dépister désormais.