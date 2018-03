L'Alsace est toujours la région de France la plus touchée par le cancer colorectal. À l'occasion de Mars bleu, les acteurs de santé publique et les associations rappellent l'importance du dépistage.

Alsace, France

Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en Alsace. C'est la même la région de France où l’incidence du cancer colorectal est la plus élevée. Chaque année, 1.100 nouveaux cas sont diagnostiqués dans la région et la maladie tue 500 personnes par an. Pourtant s'il est détecté à temps, le cancer colorectal est guéri 9 fois sur 10.

Moins d'un Alsacien sur deux a participé à la dernière campagne de dépistage

Depuis juin 2015, il existe un nouveau test plus facile à réaliser et efficace. Il consiste en un seul prélèvement de selle au lieu de six auparavant. Ce test n'est plus adressé à domicile par voie postale, il faut impérativement aller le chercher chez son médecin généraliste. Mais moins d'un Alsacien sur deux (44,5%) a participé à la dernière campagne.

Dépistage du #cancer colorectal : pourquoi c’est important ? Quel est l'intérêt du dépistage ? On vous en dit plus sur https://t.co/pUQ6qykAGnpic.twitter.com/cXmIn8qDKz — INCa (@Institut_cancer) February 21, 2018

Les performances des gastro-entérologues évaluées

Les acteurs de la lutte contre le cancer ont relevé un autre point noir : la qualité des coloscopies très inégale en fonction des gastro-entérologues. En Alsace, 10% des professionnels ont des résultats médiocres, selon l'enquête de l'Association pour le dépistage du cancer colorectal en Alsace (Adeca). Pour orienter au mieux les patients, les professionnels seront bientôt labellisés se réjouit son président.

Taux de détection des adénomes de 71 endoscopistes alsaciens calculé sur leurs coloscopies pour test immunologique positif. - Adeca

Une conférence publique a lieu lundi 19 mars à 18h au Centre Paul Strauss à Strasbourg sur le cancer colorectal.