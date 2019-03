Le cancer colorectal tue 170 Sarthois chaque année

Depuis plusieurs années, le mois de mars est l'occasion de braquer les projecteurs sur l'un des plus grands tueurs de notre époque : le cancer colorectal. Deuxième cancer le plus répandu, troisième le plus meurtrier, il touche chaque année 45 000 personnes en France, dont 390 en Sarthe, selon une estimation du CRCDC (Centre régional de coordination des dépistages des cancers). À l'instar du mois d'octobre consacré au cancer du sein, le mois de mars est donc dédié au dépistage de cette pathologie. C'est important car ce cancer se soigne bien : 90 % de guérison s'il est découvert à temps.

Un dépistage organisé

Tous les deux ans, les personnes âgées entre 50 et 74 ans ne présentant pas de facteurs de risque particuliers sont invitées à faire ce dépistage afin de déceler la maladie ou ses signes avant-coureurs. Une lettre leur est adressée, les invitant à se rendre chez leur médecin pour se faire prescrire le kit de dépistage. En 2018, 46,5 % des Sarthois ciblés ont effectué ce dépistage, soit 33 346 personnes. Résultat : 3,8 % de tests positifs. Ce qui a permis de détecter 72 cancers et 564 polypes adénomateux pouvant se transformer à terme en cancer.

Le programme des animations

Pendant tout le mois de mars, des animations sont organisées pour sensibiliser la population à la maladie et dédramatiser le dépistage, qui pâtit d'une image "peu glamour", dans la mesure où il s'agit d'une analyse de selles.