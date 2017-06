Le cancer du foie désormais mieux soigner à Montpellier

Le CHU vient de s'équiper d'un plateau de radiologie unique en Europe pour traiter le cancer du foie.Mis en service fin mars, l'unité a déjà traité des dizaines de patients.

L'hôpital de Montpellier (Hérault) vient d'investir 2,2 millions d'euros dans un plateau de radiologie qui regroupe dans un même espace les appareils d'échographie, d'angiographie et un scanner 4D.

Cela permet de voir des tumeurs cachées, de petite taille ( moins de 3 centimètres) et peu nombreuses ( entre 3 et 5).

Ce plateau va permettre de soigner très rapidement des patients pour lesquels la chimiothérapie ou l'intervention chirurgical est impossible.

"Dans la plupart des hôpitaux dans le monde on a des salles ou il y a l'un des appareils, rarement les trois combinés. Or 40% des cancers ne se voient pas à l'échographie. Si on ne dispose que de cet appareil , on endort le patient mais au final on ne peut pas le traiter car on ne voit pas la tumeur" explique le professeur de radiologie Boris Guiu du CHU St Eloi.

L'objectif c'est de pouvoir mettre une aiguille dans la tumeur pour la brûler, mais pour ça il faut la voir

Le professeur Boris Guiu nous parle de l'intérêt de ce plateau unique en Europe Copier

Plus de 8000 cancers du foie chaque année

A l'avenir un cancer sur deux sera traité par radiologie interventionnelle poursuit le professeur Guiu.

La radiologie interventionnelle c'est l'avenir selon le professeur Guiu Copier

Le cancer du foie touche chaque année plus de 8000 personnes. En ex Languedoc-Roussillon on enregistre 431 cas en 2012 et 342 décès ( chiffres de 2012)

Après Montpellier, les CHU de Strasbourg et Paris (Gustave Roussy) se doteront à leur tour d'une salle de radiologie interventionnelle 4D. Au Japon il existe déjà sept salles de ce type.