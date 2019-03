Le cancer va tuer 1,4 million de personnes en 2019 dans l'Union Européenne

Le cancer va tuer 1,41 million d'européens cette année selon les prévisions de chercheurs publiées dans la revue spécialisée Annals of Oncology. Un nombre en légère hausse par rapport à 2014, en raison du vieillissement et de l'augmentation de la population (513 millions d'habitants dans l'Union européenne en 2018), mais la probabilité de mourir d'un cancer diminue en pourcentage de la population.

Les décès par cancer du sein en baisse de 10% en France

Les chercheurs prévoient une forte baisse pour les décès liés au cancer du sein. Les taux de mortalité baisseront cette année de 9% dans l'ensemble de l'Union européenne, sauf pour la Pologne (+2%). Les chercheurs misent sur une baisse de 13% pour les Anglaises, 10% pour les Françaises, 9% pour les Allemandes, 7% pour les Italiennes, 5% pour les Espagnoles.

Une baisse qui confirme une tendance, le taux de mortalité du cancer du sein a baissé de 35% en trois décennies. C'est dû principalement au développement du dépistage qui permet de diagnostiquer le cancer plus tôt et de mieux le traiter.

Le cancer du poumon le plus meurtrier pour les deux sexes

En revanche le cancer du poumon est en passe de devenir le plus meurtrier en 2019 pour les femmes, devant le cancer du sein (96 800 décès prévus). Le cancer du poumon reste le plus dangereux dans les deux sexes, avec 279 000 décès au total prévus pour 2019 (dont 183 000 décès masculins).

Les cancers tuent plus d'hommes que de femmes

Sur les 1.41 million de décès par cancers prévus en 2019, 787 000 concernent les hommes (55%) et 621 900 concernent les femmes (45%). Toutefois, la baisse de mortalité est plus importante pour les hommes (-6%) que pour les femmes (-3.6%). Les taux de mortalité standardisés sont passés de 139 pour 100 000 hommes en 2014 à 131 pour 100 000 en 2019 et de 86 à 83 pour 100 000 pour les femmes.

Au regard de cette étude prévisionnelle, "plus d'efforts et d'investissements doivent être déployés pour prévenir la survenue des cancers les plus fréquents, en particulier en réduisant le nombre de personnes qui fument et qui sont en excès pondéral", réclame le professeur Fabrixe André, cancérologue et éditeur en chef de la revue Annals of Oncology.

Encore des progrès à faire pour dépister le cancer colorectal

A l'occasion de Mars Bleu, mois de prévention contre le cancer colorectal, Santé publique France révèle un état insuffisant du dépistage de cette maladie malgré l'existence d'un test simple et performant. Avec 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès par an en France, le cancer colorectal est l’un des plus fréquents et des plus meurtriers chez les hommes comme chez les femmes. "Les dernières données pour la période 2017-2018 montrent que seuls 32,1% des hommes et des femmes de 50 à 74 ans à qui s’adresse ce dépistage y participent" déplore l’agence nationale de santé dans une note mise en ligne le 15 mars 2019.

En France, le cancer tue chaque année près de 150 000 personnes.