Les petites billes de caoutchouc qui composent ces terrains de sport sont-elles dangereuses pour la santé ? Dans les clubs de football de Metz, on se pose des questions, alors que certains villes comme Strasbourg ont déjà décidé d'arrêter la construction de ces surfaces en synthétique.

Metz, France

Beaucoup de villes en sont équipées ; il faut dire que ces pelouses artificielles ont a priori tout pour elles. Pas besoin d’eau pour pousser, elles ne s’abîment pas quand on les piétine, ou ne s'inondent pas de pluie. Certaines villes pourtant comme Strasbourg, décident de ne plus construire ces terrains.

Des composants potentiellement nocifs

Et pour cause : les petites boules de caoutchouc qui servent à faire tenir la fausse herbe, pourraient être nocives pour la santé. Ces interrogations amènent les membres des clubs de football amateur, premiers utilisateurs de ces surfaces, à réclamer des solutions alternatives.

Alexis Besse, entraineur des U19 de l'APM Metz, aimerait que les municipalités réfléchissent à d'autres matières pour leurs terrains. " Les jeunes joueurs ne sont pas vraiment mobilisés sur ces questions", observe-t-il. "Ils voient que le terrain leur permet de jouer toute l'année dehors, ils sont contents", poursuit le coach.

Toute la surface des terrains synthétiques est composée de ces petites billes de caoutchouc, produites à partir de pneus recyclés. © Radio France - Sarah Mansoura

Métaux lourds et hydrocarbures

La nocivité de ce caoutchouc n'est pas encore établie, mais les composants des millions de billes qui jonchent les terrains fait déjà douter les joueurs et leurs proches. Du chrome, du plomb, des hydrocarbures. Et tout ce qui peut se retrouver dans la gomme des pneus, utilisés pour fabriquer ces petites billes.

On retrouve du plomb ou encore du chrome dans ces petites billes de caoutchouc, mais leur nocivité à ces concentrations n'est pas prouvée. © Radio France - Sarah Mansoura

"Quand on tombe, ça rape, ça brûle", raconte Robin, joueur chez les U19. "A voir les cicatrices que ça laisse sur les cuisses, à voir le temps de cicatrisation, c'est un peu inquiétant", reconnaît Patrice. "Par forte chaleur, on voit que sur le terrain, ça fume, ça sent la gomme. Ca ne rassure pas", explique Patrice, vétéran au club.

Mais la nocivité de ces billes n'a pas encore été établie, alors les U19 entrainés par Alexis continuent d'y jouer presque dix mois sur douze. Pour l'instant à Metz aucune solution alternative n'est prévue. En attendant, un rapport scientifique de l'Anses doit être remis au gouvernement fin juin.