Coronavirus : le cap des 20 000 vaccinations franchi dans les Landes

20 704 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination, le 7 janvier, dans le département. Des doses des vaccins Moderna et AstraZeneca vont arriver dès lundi pour permettre de diversifier et d'accélérer la campagne.

20 704 personnes ont été vaccinées au 10 février dans les Landes :

- 17 820 ont reçu une première injection du vaccin Pfizer : 11 566 personnes âgées de plus de 75 ans (personnes résidentes des EHPAD et Unités de soins de longue durée vaccinées dans leur établissement, et personnes du domicile vaccinées dans les 10 centres de vaccination des Landes) ; 896 personnes vulnérables à très haut risque (atteints de cancers, de maladies rénales, de poly-pathologies, de maladies rares, de trisomie 21...) et 5 358 professionnels de santé.

- 2 884 personnes ont déjà reçu la deuxième injection au vaccin Pfizer.

Deux autres vaccins déployés dans les Landes

Depuis le 4 février, une bonne partie de la dotation Pfizer reçue hebdomadairement (4 700 doses) est dédiée aux rappels (2ème injection) ce qui limite de fait le nombre de premières injections.

Aussi, dès ce lundi 15 février, des doses de deux autres vaccins seront mis à disposition :

- 1 000 doses Moderna sont déployées par l’ARS dès la semaine prochaine sur les centres de vaccination d' Amou, Biscarrosse, Capbreton et Labrit afin de vacciner des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes de plus de 50 ans à fort risques.

- 3 200 doses AstraZeneca sont en cours de déploiement par l’ARS pour la protection d’une bonne partie des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé âgés de 18 à 65 ans dans les EHPAD, établissements de santé, maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueil médicalisés.

L'approvisionnement de ces deux vaccins va s’intensifier dans les prochaines semaines.