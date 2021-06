Le cap du million d'habitants pleinement vaccinés franchi dans les Hauts-de-France

La campagne de vaccination a franchement accéléré dans les Hauts-de-France au mois de mai. Ce sont désormais plus d'un million d'habitants qui sont pleinement vaccinés. Et le rythme doit encore s'accélérer au mois de juin.

Le mois de mai a été celui de l'accélération pour la campagne de vaccination. Dans les Hauts-de-France, 1 366 712 injections ont été réalisés le mois dernier, ce qui correspond à plus de 44 000 injections quotidiennes. Ce chiffre a plus que doublé par rapport au mois de mars (22 000 injections par jour) et il a augmenté de 50% par rapport au mois d'avril (30 000 doses quotidiennes).

La région a ainsi franchi le cap du million d'habitants pleinement vaccinés, ce qui correspond à un adulte sur cinq. Plus de la moitié de la population (52%) a quant à elle reçu au moins une injection.

Encore plus de livraisons

La couverture est particulièrement élevée chez les premiers publics prioritaires. Elle approche les 90% pour les tranches 75-80 ans et 70-75 ans et dépasse les 70% pour les 80 ans et plus (73,6%) et les 65-59 ans (73,4%).

Et le rythme va s'accélérer. Plus de 360 000 doses de vaccins Pfizer ou Moderna vont être livrés chaque semaine au mois de juin dans les centres de vaccination de la région. Au total pour le mois, près de deux millions de doses sont attendues, soit le double du mois de mai.