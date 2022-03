Le Centre d'accueil et de permanence des soins de Lodève est en déficit. Après une rencontre avec l'Agence Régionale de Santé le mardi 22 mars, la maire lodévoise craint qu'il ne soit fermé pendant la nuit profonde pour combler ce "trou" dans le budget.

Le CAPS de Lodève, qui prend en charge les urgences non vitales, est-il en danger?

La maire de Lodève craint que le centre d'accueil et de permanence des soins ne ferme pendant la nuit profonde pour faire des économies. (Image d'illustration)

C'est le branle-bas de combat à Lodève (Hérault). La mairie a peur pour le Centre d'accueil et de permanence des soins, une structure adossée à l'hôpital, qui prend en charge les urgences non vitales, car il a un déficit de 350.000 euros. Après une rencontre avec l'Agence Régionale de Santé le mardi 22 mars, Gaëlle Lévêque, l'élue de la commune, tire la sonnette d'alarme.

Une subtilité administrative à l'origine du déficit

La cause de ce déficit est une subtilité administrative de taille, que le CAPS a découvert après l'embauche en 2021 de 7 médecins, salariés de l'hôpital, pour compenser le départ de 7 médecins urgentistes libéraux de ce centre. Gaëlle Lévêque résume : un médecin salarié de l'hôpital public voit ses actes moins remboursés par la CPAM qu'un libéral. Là où une perfusion, un acte facturé 115€, est totalement prise en charge pour un indépendant, il n'est remboursé qu'à hauteur de 20€ lorsque le docteur est employé. "C'est un manque à gagner pour l'hôpital" se désole la maire.

Plus d'urgence pendant la nuit profonde?

Elle craint que pour compenser ce trou de près de 350.000 euros en un an ne pousse les autorités de santé à fermer le CAPS pendant la nuit profonde, c'est-à-dire de minuit à 6H du matin. Sauf que dans ce territoire rural, les urgences les plus proches se trouvent à Montpellier ou à Béziers, soit plus de 45 minutes de route. Un délai de prise en charge impensable pour l'élue, qui a déjà rencontré l'ARS le 22 mars.

"C'est une affaire de finances." La priorité pour elle, c'est trouver les fonds pour que l'activité du CAPS puisse se poursuivre. Elle en appelle désormais au président de l'Hérault, à la présidente d'Occitanie, et même au ministre de la Santé, pour au moins maintenir le CAPS en l'état à Lodève, à défaut d'avoir un véritable service d'urgence dans la commune.