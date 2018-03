Les médecins libéraux et pharmaciens de la région Auvergne Rhône Alpes se mobilisent pour généraliser le carnet de vaccins électronique. Il assure un meilleur suivi du patient et permet aux autorités de santé de recueillir des données précieuses sur l'état de la vaccination dans le pays.

En février dernier, une jeune femme de 32 ans mourait à Poitiers, en Nouvelle Aquitaine, des suites d'une rougeole. Elle n'était pas vaccinée.

C'est pour éviter ce genre de drame que les acteurs de la santé, médecins libéraux (URPS) et pharmaciens, se mobilisent dans la région Rhône Alpes Auvergne pour généraliser le carnet de vaccins électronique. Testé de façon expérimentale dans la région, du printemps 2016 à 2017, ce nouvel outil s'est déployé avec la création de près de 450 000 carnets. Les autorités de santé visent la création de 500 000 carnets électroniques supplémentaires d'ici la fin de l'année dans la région.

Un outil pratique pour le patient

Quand on est tête en l'air, qu'on garde au fond d'un tiroir un vieux carnet de vaccination papier souvent illisible, on n'est pas forcément à jour de ses vaccins. Le carnet de vaccination électronique, c'est d'abord un outil pratique pour le patient. On peut créer son carnet en pharmacie, chez son médecin, ou alors directement sur le site internet mes vaccins.net. C'est gratuit. Une application est disponible sur smartphone.

"Grâce à cet outil, où qu'il soit, le patient a accès à l'historique de ses vaccins", Olivier Rozaire, président de l'URPS des pharmaciens de la région Rhône Alpes Auvergne.

"Le gros avantage, c'est que _les vaccinations sont actualisées_. Le patient peut recevoir une alerte quand il a un rappel à faire. Il peut aussi accéder à des recommandations de vaccination en fonction de son âge et de son état de santé".

Un meilleur suivi chez le médecin et en pharmacie

Du côté des médecins, le suivi des patients est facilité puisque l'historique des vaccins est à portée de click. Question traçabilité, les pharmaciens peuvent rentrer le numéro de lot du vaccin délivré. Indispensable en cas d'effets secondaires, de désagréments. C'est tout le sens de la pharmacovigilance.

Repérer les taux de vaccinations sur le territoire

Enfin, le carnet électronique, c'est une mine d'or en termes de données. Des données d'ailleurs protégées et non transmises aux industries pharmaceutiques. En le généralisant, les autorités de santé entendent repérer les départements où les taux de vaccination sont bas...Pour rectifier le tir, en adaptant les campagnes de vaccination. Dans la région Rhône Alpes Auvergne, par exemple, on sait que le taux de vaccination contre la méningocoque C, potentiellement mortelle, est insuffisant dans tous les départements...Surtout chez les 15-19 ans, les plus exposés.