Le casse-tête d'un couple d'infirmiers mayennais pour faire garder ses deux enfants de 4 ans et 9 mois

Comment faire garder ses enfants à partir de lundi quand toutes les écoles seront fermées ? ça s'annonce compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et quand les parents font partie, tous les deux, du personnel soignant à l'hôpital, impossible d'envisager le télétravail !

C'est le cas de ce couple d'infirmiers mayennais, mobilisable à tout moment. Ces professionnels de santé ont deux enfants en bas âge. Alors, ce sera le système D confient-ils à France Bleu Mayenne : "l'étau se resserre de jour en jour. On ne connait pas encore l'ampleur de l'épidémie. On nous annonce un gros pic prochainement et ça impacte notre vie de famille. Quand l'un travaillera, l'autre s'occupera des enfants. On va voir aussi avec des collègues. Les grands-parents sont à une heure de route et puis on va éviter de prendre des risques".

Emmanuel Macron a annoncé qu'un "service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail". Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a parlé de "service minimum" pour les enfants de personnel soignant qui doit être mis en place par les recteurs, dans les différentes académies. Mais il est possible que cela prenne quelques jours avant que cette mesure soit effective.