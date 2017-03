le casse tête de l'aide à domicile dans le Doubs

Le Sénat se penche aujourd'hui sur le service d'aide et d'accompagnement à domicile : comment proposer un prix correct aux personnes âgées tout en assurant un meilleur traitement des salariés de cette branche. La question est posée à l'ADMR du Doubs.

Une aide couteuse et faiblement rémunérée

L'aide à domicile coute très cher car outre les salaires et les charges il y a aussi le territoire en Franche comté très vaste et très montagneux avec de longs déplacements. L'organisation de l'aide à domicile a été confiée aux départements. Dans le Doubs cela représente 18 millions d'euros de budget par an dont la moitié pour l'ADMR. Pour le président de l'ADMR du Doubs Philippe Alpy la question épineuse du coût et de la rémunération est particulièrement compliquée chez nous car nous sommes dans une zone frontalière et en Suisse les aides à domicile sont 5 fois mieux payées qu'en France où elles touchent à peine un peu plus du SMIC.

"l'aide à domicile ne doit pas être considérée comme une bonne" dit Philippe Alpy

Il faut plus de reconnaissance pour les aides à domicile

A partir de 60 ans les personnes les moins aisées peuvent percevoir de la part du département l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie qui peut servir à payer leurs aides à domicile mais souvent cela ne suffit pas. Pour Philippe Alpy le président de l'ADMR du Doubs , il faudrait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à la dépendance, cela permettrait de réduire également les inégalités entre départements

"Il faut une nouvellle branche de la sécu" pour Philippe Alpy

Récemment , rappelle le président de l'ADMR du Doubs Philippe Alpy, l'Etat a pris des dispositions pour des personnes lourdement atteintes par des pertes d'autonomie mais cela ne change rien pour le personnel ...Philippe Alpy réclame une meilleure reconnaissance des métiers d'aide à domicile.