Le Catalan Kilian Jornet gravit l’Everest sans oxygène en 26 heures

Il n’a fallu que 26 heures à Kilian Jornet pour atteindre dimanche le Toit du monde, seul et sans oxygène. Mais sa tentative de record pourrait ne pas être validée.

Kilian Jornet est décidément un extra-terrestre. Le Catalan n’a fait qu’une bouchée du plus haut sommet du monde ce dimanche. Parti de 5.100 mètres d’altitude, il a atteint le sommet de l’Everest 26 heures plus tard. Il était minuit !

L’exploit est d’autant plus remarquable que Kilian Jornet a réalisé l’ascension en style alpin : sans matériel, sans corde fixe, et sans dormir.

"Je me sentais bien jusqu'à 7.700 mètres et tout se déroulait comme prévu. Mais là, j'ai commencé à ressentir des douleurs à l'estomac, sans doute à cause d'un virus."