Le Caylar cherche des médecins pour remplacer son docteur qui part à la retraite

La commune du Caylar (Hérault) recherche un médecin, pour remplacer le Dr Françoise Martin-Dupé, qui part à la retraite au 1er octobre 2023. Une grande banderole "Recherche médecins" a été installée à l'entrée du village, et il faut être plus d'un pour la remplacer, confie le maire de la commune Jean Trinquier, qui envisage l'installation d'un couple de soignants. "On a compris que les horaires ne sont plus aujourd'hui ne sont plus ceux d'antan", explique-t-il.

La médecin installée au Caylar depuis 35 ans a peur de ne pas trouver preneur : "On est de nombreux médecins à ne pas trouver de remplaçants. J'ai des collègues à La Grande-Motte qui ne trouvent pas." Alors pour convaincre, la mairie propose un cabinet tout neuf, jamais utilisé, et prêt à l'emploi dans le pôle de santé déjà bien rempli. "On a deux cabinets infirmiers qui nous aident et nous secondent beaucoup à domicile. Il y a aussi les kinés, les dentistes, on n'est pas isolés du tout", témoigne Françoise Martin-Dupé.

Le pôle de santé du Caylar (Hérault) comprend six dentistes, trois kinésithérapeutes et des infirmiers. © Radio France - Sixtine Lys

**"**Et puis on peut fournir des logements", ajoute Jean Trinquier. "On a des logements de qualité à la commune, donc l'accueil sera possible. On souhaite vraiment accueillir quelqu'un et lui donner toutes les possibilités de réussite de son métier."

Le Caylar est un village étape, au bord de l'A75, l'autoroute gratuite qui relie Clermont-Ferrand à Béziers. "On se doit de proposer" une solution de santé "aux habitants, et aux gens qui passent sur l'aire d'autoroute", estime le maire du Caylar. "J'insiste là-dessus parce qu'il y a deux millions de personnes qui passent, et il faut qu'il y ait un premier recours."

"Un médecin, c'est une institution"

"On a aussi une population qui a un certain âge, une école. C'est important d'offrir à ces divers publics une continuité de service. On se trouve à vingt kilomètres de Lodève, vingt kilomètres de la cavalerie, en haut d'une côte. Tout ça crée la nécessité d'avoir qui habite le village, à la fois pour le soin, mais aussi parce qu'un médecin est une institution dans un village", développe Jean Trinquier.

Olivier, patient du Dr Martin-Dupé depuis dix ans, espère qu'on trouvera rapidement un ou une remplaçante, et il est prêt à vendre son village : "Il y a une boulangerie, une charcuterie, un cabinet médical, une école, deux hôtels, il y a de la vie, du passage. C'est vraiment bien Le Caylar !"

La mairie a reçu des candidature de médecins étrangers, qui doivent d'abord faire un parcours de consolidation des compétences pendant deux ans.