Le centre 15 de la Sarthe va bénéficier du SAS, le nouveau service d'accès aux soins

Le SAS, le nouveau service d'accès au soin est déjà expérimenté chez nos voisins de Rennes et de Nantes. Il devrait être à l'essai en Sarthe en septembre. L'objectif : répondre encore mieux aux urgences vitales et surtout orienter les demandes non urgentes.