Le centre Alliance Vision d'Orléans, déconventionné par l'Assurance Maladie, laisse ses patients désemparés

Matthieu sort de la consultation de ses filles, avec une facture à la main : il va devoir l'envoyer lui-même à sa mutuelle, car le centre Alliance Vision d'Orléans ne peut plus le faire. En cause : son déconventionnement , qui sera effectif le 21 août prochain. Mais pour Matthieu, il y a aussi un souci d'organisation dans ce centre : "C'est vrai que j'ai eu un rendez-vous rapidement pour mes filles, mais on me demande de revenir, avec des gouttes dans les yeux, et je dois payer car ce n'est pas remboursé", raconte-t-il énervé. "Donc oui je trouve que le fonctionnement était assez pénible, dans d'autres centres tu fais tout l'examen en une fois, ça évite les trajets. Donc je n'y retournerai pas, et si en plus ils sont en fraude, il faudrait cesser l'activité, tout simplement."

À lire aussi Fraude aux remboursements : l'Assurance maladie va déconventionner les centres de santé Alliance Vision

Le centre a obligation d'informer ses patients que les soins ne sont plus remboursés. Mariama est venue malgré tout, car elle devait faire un bilan ophtalmologique avant ses vacances, mais elle n'a plus confiance : "Je trouve que c'est douteux maintenant, déjà je trouvais ça douteux qu'ils ouvrent tous les jours même le dimanche, mais si en plus ils fraudent..."

Répondre au manque de médecins dans le Loiret

Mais tous les patients ne sont pas de cet avis. Antonio et Magalie habitent à 80 kilomètres d'Orléans et ils n'ont aucun médecin près de chez eux : "On est obligés de faire de longues distances pour voir un médecin ! Notre généraliste est parti à la retraite à 74 ans et il n'est pas remplacé. Et c'est partout pareil : on a pris rendez-vous avec un ORL sur Orléans et la consultation est en mai 2024 !" Magalie approuve : "Ici ils soignent bien, ils sont rapides, j'ai rendez-vous mardi chez le dentiste, il y a aussi un cardiologue qui me suit."

Karine, quant à elle, est venue en urgence car sa fille a reçu un produit toxique dans les yeux. "Je suis très contente car sans ce centre, on aurait fini aux urgences à attendre toute la journée sans avoir la certitude que ma fille voit un médecin !", explique-t-elle. "Sur Orléans, on n'arrive pas à voir des docteurs rapidement, et là ce centre a répondu à ma demande, je suis soulagée que ma fille ait pu voir un ophtalmologiste." Pour elle, la Caisse d'assurance maladie devrait changer sa position : "Je pense que la CPAM aurait plutôt intérêt à garder ce centre, pour éviter que les gens ne puissent pas consulter d'ophtalmo à temps et que leurs problèmes s'aggravent. Pour moi, il y a une grosse réflexion de la part de la CPAM à faire !"

Une réponse exceptionnelle à une fraude exceptionnelle

Un déconventionnement d'une telle ampleur, c'est assez inhabituel, mais pour Catherine Pelletier, directrice de la CPAM du Loiret, c'est proportionnel à l'ampleur de la fraude : "Sur l'ophtalmologie, l'ampleur du préjudice est de 160 000 euros, ce qui correspond à 8,5% du montant total des sommes que nous avons remboursées, et dans le dentaire, le préjudice est de 42 000 euros, soit 6% du montant total remboursé sur la période contrôlée. Au niveau national, on évoque la somme de 8 millions d'euros, versés à tort, donc c'est une somme qui mérite qu'on s'y penche." La CPAM précise néanmoins qu'Alliance Vision n'est pas poursuivi pour atteinte à la santé des patients ou exercice illégal de la médecine, mais uniquement pour de la surfacturation sur l'ophtalmologie et le dentaire.

Mais pour les patients, la conséquence est "qu'au-delà du 21 août, les soins réalisés par Alliance Vision ne seront pris en charge par l'Assurance Maladie que sur la base du tarif d'autorité. Par exemple, une consultation d'ophtalmo à 30 euros ne sera remboursée qu'à hauteur de 1,22 euro", illustre Catherine Pelletier. Pour le moment, le centre Alliance Vision d'Orléans ne prend pas de rendez-vous après le 21 août, et il n'est plus possible de réserver via Doctolib.