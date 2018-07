14000 Caen, France

Un appel à volontaires lancé par le centre anti cancer François Baclesse à Caen. Pour mener deux études sur les effets secondaires des traitements sur les fonctions cognitives des patients. La première étude concerne les effets secondaires des chimiothérapie contre le cancer du sein, la seconde concerne le traitement des cancers de la prostate par hormonothérapie.

Des conditions d'âge et de santé

La condition sine qua non pour participer à ces études, c'est de ne pas avoir eu de cancer. Il faut également avoir un certain âge. Les femmes doivent être âgées de 45 à 69 ans. Plus de 70 ans pour les hommes. L'étude sur le cancer du sein va se dérouler sur une période de 4 ans. Une fois par an, les participantes viendront répondre à un questionnaire sur leur moral et leur fatigue, et elles passeront des tests de mémoire et de concentration. L'étude sur le cancer de la prostate se déroulera elle sur un an, avec là aussi 4 séries de tests.

Les participants ne reçoivent pas de traitement

Précision importante, il ne s'agit pas d'une étude médicamenteuse, les participants ne recevront donc pas de traitement. Il s'agit juste de comparer des sujets sains et des sujets sous chimiothérapie ou hormonothérapie pour évaluer l'impact de ces traitements. Le centre François Baclesse recherche 50 femmes et 20 hommes, le plus rapidement possible. L'anonymat est évidemment garanti. Si vous êtes intéressés, il faut contacter le 02 31 45 50 02.