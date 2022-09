Le centre anticancer Antoine Lacassagne à Nice se dote d'un robot chirurgien

C'est une avancée technologique qui va énormément apporter lors des opérations sur des cancers précoces. Un robot modélisant en 3D l'opération chirurgicale. Le chirurgien se trouve alors aidé et travaille de manière beaucoup plus précise. "Sur les cicatrices, c'est très utile, explique le professeur Emmanuel Barranger, directeur du centre. Nous pouvons les réduire de manière significative". L'appareil coûte 1 million 600.000 euros et arrive au Centre Lacassagne qui se retrouve encore une fois de plus à la pointe de la lutte contre le cancer. Le centre référence en la matière qui organisera également, l'année prochaine, une conférence internationale sur le sujet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix