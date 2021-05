Dijon : Le centre commercial La Toison d'Or renforce (un peu) son protocole sanitaire avant la réouverture

Ils vont pouvoir lever les grilles : les commerçants du centre commercial la Toison d'Or à Dijon (Côte-d'Or) vont reprendre leur activité le 19 mai. A cette date, le protocole sanitaire de l'enceinte sera un peu différent du précédent.

14 capteurs pour mesurer la qualité de l'air

L'une des nouveautés pour la réouverture des commerces est un petit boitier pas bien grand. Il s'agit d'un capteur de CO2 qui mesure la qualité de l'air. Il y en a 14 dans l'enceinte de la Toison d'Or, "à des endroits stratégiques", précise le directeur Gauthier Derache. Grâce à une application, il peut voir en temps réel la qualité de l'air dans le centre. Un seuil est fixé : 800 ppm. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de cette limite, la quantité de CO2 est trop importante et donc la qualité de l'air trop mauvaise.

Un des 14 capteurs répartis dans le centre commercial la Toison d'Or, à Dijon. © Radio France - Cédric Hermel

"Arrivés à 80% de ce seuil, explique Gauthier Derache, on va couper les rideaux d'air chaud et apporter encore plus d'air neuf. SI on continue à monter vers ce seuil des 800 ppm, on va appliquer une méthode de filtrage", poursuit le directeur du centre. En clair, arrivé à ce chiffre chaque personne qui attend pourra rentrer dans le centre si une autre personne sort de l'enceinte.

"A partir d'un certain seul, on va appliquer une méthode de filtrage", Gauthier Derache, directeur du centre commercial la Toison d'Or

En parallèle, certains agents du centre commercial peuvent voir en temps réel le nombre de personne qui s'y baladent. Un système déjà en place avant la fermeture de la plupart des boutiques.

Le représentant des commerçants rassuré par le protocole, pas pour l'avenir

Le représentant des commerçants, Philippe Outhier, également gérant de la boutique Bouygues Telecom se dit rassuré par le protocole sanitaire, et notamment ces nouveaux capteurs. "On sait que tout est mis en oeuvre, donc si nous on est rassurés pour travailler avec plus de sérénité, les clients le seront aussi. Il faut dire qu'il n'y aura pas de grands bouleversements pour le 19 mai", estime t-il. Autant il se dit rassuré par la réouverture, autant l'avenir n'est pas brillant selon lui.

Les commerces de la Toison d'Or vont rouvrir le 19 mai. © Radio France - Cédric Hermel

"On peut estimer, en moyenne, qu'il y a eu 20% de perte de chiffre d'affaires en 2020, cette année, on tournerait autour des 30% de pertes. Tout un chacun a subi de toute façon des pertes énormes. Donc rouvrir, là, ça devient urgent en termes de trésorerie en termes de recrutement, maintenant rattraper ce qui est perdu, non ce n'est pas possible", déplore le gérant de la boutique Bouygues Telecom.

Le centre commercial la Toison d'Or complètement vide avant la réouverture de ses magasins, prévue le 19 mai. © Radio France - Cédric Hermel