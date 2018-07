Auxerre, France

La mobilisation des élus, fin 2017, n'aura pas suffi. Ce lundi 2 juillet, l'Agence Régionale de Santé a acté sa décision : la plateforme des urgences, le "15" auxerrois, fermera bien ses portes pour être rapatriée à Dijon, d'ici cinq ans au plus tard.

"C'est ça la démocratie" - Pierre Pribile, directeur de l'ARS

Malgré la controverse suscitée par cette réforme, le directeur de l'ARS, Pierre Pribile, est resté droit dans ses bottes : "Pendant 3 mois, ce projet a été soumis à consultation. Nous avons épluché consciencieusement les requêtes des collectivités, _nous avons apporté plus de 200 modifications pour tenir compte de l'avis exprimé_. Et j'espère qu'elles y seront sensibles. C'est ça la démocratie", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse donnée à Besançon.

Un danger pour les patients ?

Du côté du personnel, on s'attendait à cette décision, déjà sur les rails depuis plusieurs mois, mais on ne la comprend toujours pas. "Ca va mettre en danger les patients", dénonce Gérald Defief, délégué FO à l'hôpital d'Auxerre. Pour lui, le problème vient d'abord du manque de connaissance du terrain qu'auront les interlocuteurs dijonnais : "Si on vous dit par exemple : j'habite à Lucy, des Lucy il y en a plein : Lucy-sur-Yonne, Lucy-sur-Cure... Cela risque de poser un vrai problème pour les patients."

Les urgences de nuit de Tonnerre et Clamecy restent ouvertes

Autre inquiétude : l'avenir du personnel. "Ils suivent sur Dijon ? Ils restent à Auxerre et on leur trouve des postes transitoires ?" Pas de réponse pour l'instant. Seule consolation pour le syndicaliste : les mobilisations successives contre la fermeture des urgences de nuit, à Clamecy et Tonnerre, ont porté leurs fruits. Elles resteront bel et bien ouvertes, et cela vient d'être acté. "C'est une belle victoire, mais heureusement ! Car il y avait un vrai danger de mort pour les patients."

Enfin, autre décision déjà attendue, l'hélicoptère du SAMU restera bien à Auxerre. Mais FO comme les autres syndicats n'excluent pas de mener d'autres actions à la rentrée.