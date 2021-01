Le centre d'appels pour la vaccination à Carpentras submergé, pas de rendez-vous avant fin avril

A Loriol-du-Comtat, le centre d'appels pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner à Carpentras est submergé. Depuis ce jeudi, les inscriptions pour les plus de 75 ans sont ouvertes et les délais d'attente sont déjà énormes. Il ne faut pas compter sur un rendez-vous avant fin avril-début mai.

Depuis 8h du matin, Laëtitia Moulin n'arrête pas. Les appels se succèdent : "On doit être à 1000 appels par jour, c'est du non-stop jusqu'à 19h". A chaque fois, elle fixe un rendez-vous pour la première injection, et une deuxième date pour la seconde à trois semaines d'intervalle. Devant les délais d'attente très longs, c'est souvent l'incompréhension. "On a dit aux plus de 75 ans qu'ils pouvaient commencer à se faire vacciner à partir du 18 janvier et là, on ne peut pas leur donner de rendez-vous avant avril, voire début mai, forcément, ils ne comprennent pas."

Devant les délais d'attente très longs pour avoir un rendez-vous pour se faire vacciner à Carpentras, c'est l'incompréhension du côté des patients © Radio France - Isabelle Gaudin

55 places par jour au centre de vaccination de Carpentras

Il y a 55 places par jour au centre de vaccination de Carpentras, du lundi au vendredi. Céline De Tarnow, la responsable du centre d'appel de Loriol, espère que d'autres centres de vaccination ouvriront bientôt : "nous n'avons pas encore commencé à prendre les rendez-vous pour les tranches d'âges en-dessous de 75 ans, et nous avons encore énormément d'appels". Il faut savoir que le centre d'appel de Loriol a déjà pris près de 4500 rendez-vous pour les plus de 75 ans sur Carpentras. Seuls les habitants du territoire autour de Carpentras sont concernés (cf carte ci-dessous).

Pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner à Carpentras, un numéro unique est disponible : 04.23.10.03.38., du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

