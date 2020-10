Le centre de cancérologie de la Sarthe sort de terre

Trois en un. Le centre de cancérologie de la Sarthe dont la construction vient de commencer, route de degré au Mans (en face de la maternité), réunira les trois établissements qui, aujourd’hui, prennent en charge les malades du cancer : le centre Jean Bernard, la clinique Victor Hugo et le centre hospitalier. L'objectif affiché, dans le cadre de ce partenariat public – privé, est d'être un lieu de référence pour l’ensemble du département et même au-delà.

A la pointe de la technologie

Le centre de cancérologie de la Sarthe sera en mesure d’accueillir, au total, davantage de patients qu’actuellement sur les trois sites existants. Au global, il y aura davantage de lits pour les hospitalisations et les soins à la journée (ambulatoire), plus d'appareils d'imagerie (par exemple pour des échographies) et davantage de bureaux de consultations. Ce centre sera à la pointe sur le plan technologique, promet le docteur Yoann Pointreau, médecin oncologue. « Pour la partie qui me concerne, à savoir la radiothérapie, nous aurons un bâtiment avec cinq machines de toute dernière génération. Nous allons pouvoir proposer des traitements plus innovants à nos patients », explique-t-il. « Nous pourrons également continuer à développer la recherche clinique avec nos collègues du centre hospitalier », se réjouit le spécialiste.

Le bien être des patients au cœur du projet

Dans ce centre - et c'est un choix important - l'attention ne sera pas portée uniquement sur le suivi médical. Tout ce qui augmente les chances de guérison du cancer sera pris en compte. Par exemple : l'accueil des familles, le suivi psychologique, les lieux de détente. Bref, le bien-être du patient, résume le docteur Cédrik Lafond, membre du comité de pilotage du nouveau centre de cancérologie de la Sarthe. « Le cancer est une épreuve difficile. Il faut savoir accompagner les patients dans les bonnes étapes comme dans les étapes douloureuses », avance-t-il. « Bien sûr, il faut de la technicité et, de ce point de vue-là, le centre sera au top niveau, pour tout ce qui est molécules, chimiothérapie, innovations… Mais il va aussi prendre en compte cette dimension humaine qui est très importante », explique le médecin oncologue. Le centre de cancérologie de la Sarthe qui comptera deux bâtiments, devrait accueillir ses tous premiers patients dans deux ans (septembre 2022). Un fonctionnement à plein régime est envisagé pour la mi-2023.