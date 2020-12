Le centre de dépistage antigénique est ouvert à Trélissac

"On sera là pour un bout de temps" souffle François Carrière, infirmier et président du syndicat des infirmiers libéraux. Depuis ce lundi, il est possible de se faire tester et d'obtenir le résultats quelques minutes après dans ce centre socio-culturel transformé en centre de test. A Trelissac, pharmaciens et infirmiers travaillent main dans la main pour faire tourner ce centre de dépistage antigénique. _"Mais attention, ce test ne peut pas être un totem d’immunité pour les fêtes de fin d'année"_prévient l'infirmier.

REPORTAGE - Les premiers patients se font tester au centre de dépistage de Trélissac. Copier

Le résultat du test s'affiche une quinzaine de minutes après le test. © Radio France - Thibault Delmarle

Les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne, sur le site Doctolib. Priorité est donnée aux patients ayant des symptômes, mais aussi aux personnes "à risques"