Le centre de dépistage Covid-19 de Nîmes prend ses quartiers d'hiver au stade des Costières

Le centre de dépistage Covid-19 de Nîmes quitte le Parnasse pour les Costières. Une structure en dur, plus confortable et aussi plus grande. Si un millier de personnes sont actuellement testées chaque jour, ce chiffre pourrait augmenter de plusieurs centaines d'ici la fin du mois.

Des bénévoles de la Sécurité Civile remontent la file d'attente pour indiquer les créneaux horaires et faire passer en priorité les personnes fragiles

Le centre de dépistage Covid-19 de Nîmes a rouvert ses portes ce jeudi matin dans un nouvel endroit : le stade des Costières. C'en est terminé des tentes du Parnasse. Désormais les personnes qui y travaillent comme les personnes passant le test seront au chaud, ce sera plus confortable avec la mauvaise saison qui arrive. Un nouveau centre plus grand : d'un millier de personnes actuellement, il devrait pouvoir en accueillir quelques centaines de plus d'ici la fin du mois.

Reportage au centre de dépistage Covid-10 des Costières, à Nîmes Copier

Un nouveau centre installé pour au moins quelques mois malgré l'arrivée des tests antigéniques. Ceux-ci, bien que plus rapides : résultats en 15 minutes environ, sont d'un usage plus limité et surtout, sont moins fiables. A noter que ce centre de Nîmes rend la moitié de ses résultats en un peu moins de 24 heures. Pour l'ensemble du Gard, la moyenne est d'un petit plus de 24 heures, ce qui classe ce département parmi les 10 meilleurs de France.

L'arrivée des tests antigéniques ne veut pas dire suppression des centres de dépistage avec tests PCR comme celui des Costières rappelle Claude Rols, délégué gardois de l'ARS Copier

Pas de prise de rendez-vous dans ce centre de dépistage des Costières, "trop de personnes, surtout parmi les plus fragiles, ne savent pas prendre un rendez-vous sur le net et seraient de ce fait exclues des tests" explique Benjamin Marçon, biologiste à Labo Sud. Aussi chacun vient, avec ordonnance ou parce que reconnu comme "personne contact" par la CPAM. Sur place, des bénévoles de la Sécurité Civile donnent les créneaux horaires et font passer en priorité les personnes fragiles.