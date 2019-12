Le centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc de Dijon inaugure son nouvel IRM ultra moderne

Le nouvel appareil alliant radiothérapie et IRM

Dijon, France

Presque 6 mois après sa mise en service, le centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc a inauguré ce mardi 3 décembre son IRM - LINAC MRIdian. Un appareil de radiographie guidée par IRM. Dijon est la deuxième ville de France à disposer de cette machine. Elle permet des irradiations plus ciblées et plus précises sur les tumeurs. Elle devrait à terme permettre de traiter 10 à 15 patients par jour. Pour l'instant, seulement une dizaine de malades ont pu passer dans cet IRM

Les écrans où arrivent les images © Radio France - Christophe Tourné

Un investissement de plus de 10 millions d'euros soutenu par la Région, l'Europe et le mécénat.