Le centre de périnatalité d'Issoudun fête ses trente ans

Le dernier bébé né à Issoudun a aujourd'hui 30 ans. La photo du nouveau né s'affiche sur un panneau célébrant les trente ans du centre de périnatalité. "Dès qu'elle a senti que l'avenir de la maternité était compromis, l'équipe en place a réfléchit à la suite. Et elle a eu l'idée de ce centre de périnatalité" explique Hélène Jobic, sage-femme.

Le principe est donc de proposer un accompagnement de proximité, de la conception jusqu'aux premiers mois de vie du bébé. Ici, les sages-femmes accueillent pour l'entretien pré-natal et l'entretien post-natal, pratiquent les échographies, les monitorings, dispensent les cours de préparation à l'accouchement, proposent des séances de gym aquatique, d'haptonomie ou encore des massages. "Nous pouvons aussi voir les mamans après l'accouchement pour suivre le bébé, le peser, répondre aux questions, accompagner l'allaitement, etc".

Le centre se propose aussi d'organiser des ateliers avec une nutritionniste, des entretiens avec une psychologue ou encore des séances informatives sur les perturbateurs endocriniens ou l'alimentation de bébé. Chaque année, près de 160 femmes sont ainsi suivies tout au long de leur grossesse. "La plupart accouchent ensuite à Châteauroux, certaines vont à Bourges ou Vierzon".

Contraception, dépistage et ivg

La mission du centre ne s'arrête pas là. Les équipes animent également le Centre de planification. "Nous allons dans les lycées et collèges d'Issoudun pour parler prévention, contraception...". Il est aussi possible dé bénéficier d'un rendez-vous gratuit et confidentiel pour se voir prescrire un moyen de contraception. "Nous faisons la pose d'implants, de stérilets, mais aussi les ordonnances pour une pilule contraceptive" précise Hélène Jobic. Le centre peut aussi pratiquer l'avortement jusqu'à neuf semaines de grossesse. "Bientôt, nous pourrons le faire par voie médicamenteuse jusqu'à dix semaines. Nos délais sont de trois jours. C'est très court."

Le centre de périnatalité est situé au sein de l'hôpital d'Issoudun. 02.54.03.54.03