Joigny, France

C'est le résultat d'un choix budgétaire. Dans les années 1990 et 2000, plusieurs maternités de l'Yonne ont fermé. À Migennes, Tonnerre, Avallon... et Joigny. Mais dans cette dernière commune, tout n'a pas pour autant disparu et il reste une petite équipe au sein d'un Centre Périnatal de Proximité. Installés dans l'hôpital, une sage-femme, une aide-soignante et un gynécologue (présent une fois par semaine) assurent le suivi des grossesses des femmes de la commune.

Tout... sauf l'accouchement et les échographies !

La sage-femme s'appelle Ana Cuartielles. Elle est arrivée à l'hôpital de Joigny il y a tout juste deux ans et demi. Et au vu du travail à réaliser, son emploi du temps est pour le moins chargé : "A Joigny, on peut faire tout son suivi de grossesse. On fait aussi les monitorings que ce soit un monitoring de grossesse pathologique ou un monitoring de fin de grossesse. On peut faire la préparation de l'accouchement en piscine : là on va travailler sa respiration, sa tonicité, l'ouverture du bassin. Après l'accouchement on peut faire sa rééducation du périnée. Et puis aussi faire son suivi gynécologique et de contraception."

On a fait une demande pour avoir un appareil à échographie plus perfectionné

L'objectif, c'est de limiter au maximum les déplacements des futures mamans entre Joigny et Sens ou Auxerre, où elles accoucheront. Pour leur éviter des frais, mais aussi de la fatigue. Et outre la naissance, la seule chose pour le moment impossible à Joigny, ce sont les échographies du deuxième et troisième trimestre. Ana Cuartielles détaille : "On a fait une demande pour avoir un appareil à échographie plus perfectionné, pour que dans le futur ça puisse se faire. Pour le moment on ne peut faire que la première échographie."

Au quotidien, la sage-femme Ana Cuartielles (à droite) est épaulée par Edith Harry, aide soignante (à gauche) © Radio France - Cyrille Ardaud

Avant d'arriver à Joigny, Ana a travaillé 10 ans à la maternité de Sens. Si elle apprécie aujourd'hui la grande proximité qu'elle peut avoir avec ses patientes, il y a tout de même un bémol : elle n'est pas là le jour de l'accouchement : "La plupart de mes patientes accouchent à Sens, je connais bien l'équipe. Les mamans sont confiantes, elles partent quand même rassurées, mais si certaines me disent qu'elles aimeraient bien me retrouver là bas !"

L'année dernière, ce sont 102 bébés suivis par Ana, qui sont venus au monde.