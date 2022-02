Féminicides : le centre de psycho-traumatisme de Bordeaux travaille sur un protocole pour les enfants

Le centre régional de psycho-traumatisme (CRP) du centre hospitalier de Charles-Perrens, à Bordeaux, a vu le jour début 2020. Soit un peu plus d'un an avant le féminicide de Mérignac, et la mort de Chahinez Daoud en pleine rue le 4 mai 2021. Trois jeunes enfants se sont ainsi retrouvés sans mère du jour au lendemain, et avec un père en prison. Un drame qui a "retourné" Chantal Bergey, coordinatrice de ce centre régional de psycho-traumatisme. C'est ce qu'elle a confié ce mercredi 26 janvier à Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, de passage à Bordeaux pour visiter ce CRP qui a vu le jour avec le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, il y a deux ans.

"Toutes les étapes de la protection ont été prises en compte", explique Adrien Taquet. "D'abord le recueil de la parole de l'enfant, qui est un moment décisif. Nous avons développé la création de 100 unités pédiatriques d'enfance en danger, où les enfants sont auditionnés dans un service sécurisant et dans une salle spéciale, interrogés par des policiers formés." L'entretien est d'ailleurs enregistré, "pour que les enfants n'aient pas à répéter et donc à revivre les faits sept ou huit fois. Cela fait office de preuve", explique le secrétaire d'État. "Il faut actionner tous les leviers : la formation des professionnels comme les enseignants ou les magistrats, mais aussi le repérage de ces violences lors des visites médicales." Au centre régional de psycho-traumatisme de Bordeaux, plus de 1.000 professionnels ont déjà été formés l'an dernier.

Décloisonner les services

Dans ce centre où 33 mineurs ont été accueillis depuis l'été dernier, l'équipe médicale compte travailler, dans les prochaines semaines, sur un nouveau protocole spécialisé dans la prise en charge des enfants de victimes de féminicides. "Il faut que les choses soient organisées quand le drame arrive, que chacun sache quoi faire", explique Chantal Bergey. Ce type de protocole est déjà expérimenté en Seine-Saint-Denis et à Lyon. "Il comprend par exemple une mise à l'abri immédiate dans un service de pédiatrie avec des pédopsychiatres, mais aussi des bénévoles formés pour tenir le rôle de "taties" et rassurer les enfants le temps d'une enquête sociale."

Un protocole qui facilite aussi le dialogue entre le parquet, le conseil départemental et les professionnels de santé, tous impliqués dans la prise en charge des enfants lors d'un féminicide. "Il ne faut plus aucune ambiguïté et plus de question. Il faut simplement plus se parler", indique Chantal Bergey, qui fait partie du groupe de travail mis en place par Adrien Taquet pour établir ce protocole. Les premières réunions devraient se tenir à la fin du mois de février.