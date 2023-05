Le centre de radiologie de Carentan se dote d'une IRM

Un nouvel appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ouvre à la fin du mois de mai dans la Manche. L'outil de dernière génération sera opérationnel le 23 mai au sein du centre de radiologie, sur le site de l'ancienne polyclinique de Carentan. L'agence régionale de santé (ARS) de Normandie avait donné son autorisation à la fin de l'année 2021 pour améliorer le maillage dans la région, et notamment dans la Manche.

Baisser les délais

Il a fallu réaliser des travaux pour accueillir cet appareil d'IRM. Il pèse plus de trois tonnes, avec un anneau de trois mètres de diamètre. A l'intérieur, un aimant. "On enregistre les images avec des antennes qu'on pose sur le patient. C'est indolore. Et les machines sont de plus en plus confortables. C'est des examens qui durent en moyenne 10 à 20 minutes", souligne le docteur Paola Serra, membre du groupement Normedis Radiologie, qui a porté le projet. Le groupe Normedis Radiologie, qui regroupe une vingtaine de professionnels, a investi 1,5 million d'euros pour cet outil.

Cette imagerie par résonnance magnétique est très attendue dans ce secteur du département. Depuis l'ouverture des créneaux, les prises de rendez-vous s'enchaînent au cabinet. Ce nouvel appareil a plusieurs objectifs : "ça va permettre d'amener l'activité auprès de patients qui étaient obligés de se déplacer jusque là à Valognes, Saint-Lô ou Bayeux, avec des délais assez importants car il n'y a pas d'appareils pour tout le monde. Donc on va permettre de faire baisser ces délais", explique la radiologue. Par ailleurs, cet outil permet aussi de diversifier l'activité sur le site et ainsi de pérenniser le cabinet de Carentan.

Et bientôt un scanner ?

Cette IRM est "un énorme plus" pour l'imagerie cérébrale et cardiaque notamment. Lorsque le centre aura atteint son rythme de croisière, il pourra accueillir une centaine de patients : 70 environ pour la partie radio, et entre 25 et 30 pour l'IRM. L'outil va fonctionner avec trois à quatre manipulateurs radio par jour, du personnel qui aide les médecins sur le plan technique. Installée dans une salle totalement isolée par du cuivre, cette machine de nouvelle génération a un impact écologique moins fort : elle fonctionne avec sept litres d'hélium... contre 1.300 litres pour les anciens modèles !

Cet outil doit être remplacé tous les cinq à sept ans. Le cabinet de radiologie de Carentan espère désormais compléter son offre avec un scanner. Là aussi, il doit obtenir l'autorisation préalable de l'ARS. L'arrivée de ce nouvel outil est espérée à l'horizon 2024-2025.