Le Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg accueille déjà dix laboratoires

Le CRBS, le Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg, accueille dix laboratoires de recherche et deux start-up. Les équipes mutualisent équipements et connaissances pour gagner en efficacité. Le nouveau bâtiment abrite déjà plus de 250 personnes. Il fait la part belle à la convivialité.