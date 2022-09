Le centre de santé à Martigné-sur-Mayenne étend ses horaires à quatre jours par semaine

Les habitants de Mayenne Communauté vont pouvoir prendre un rendez-vous plus souvent avec le médecin généraliste du centre de santé de Martigné-sur-Mayenne. Il est désormais ouvert quatre jours par semaine, contre deux jours et une demi-journée auparavant.

Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Une bonne nouvelle pour les habitants de Mayenne Communauté en termes d'accès aux soins : le nouveau centre de santé, ouvert le 14 juin à 2022 à Martigné-sur-Mayenne, étend ses horaires. Il est désormais ouvert quatre jours par semaine, au lieu de deux jours et une demi journée. Les patients auront désormais la possibilité de prendre rdv avec un médecin généraliste les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Nouveaux horaires

Jusqu'à présent, le centre de santé était ouvert tous les mardi et vendredis ainsi que les jeudis après-midi. Depuis le 1er septembre, les patients peuvent s'y rendre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Pour prendre un rendez-vous, vous devez appeler le centre de santé au 02.52.46.07.00.