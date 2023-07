Le centre de santé "Alliance Vision" de Nancy épinglé pour des fraudes à l'Assurance-Maladie

C'est un sacré coup de filet pour la caisse national d'Assurance-Maladie. Treize centres de santé "Alliance Vision", dont celui de Nancy, près de la gare, viennent d'être épinglés pour une série de fraudes :** facturations d'actes fictifs, non-respect des règles de cotations et facturation des actes. Comme le révèle nos confrères de franceinfo et Le Parisien , ces structures médicales seront déconventionnées à partir du 21 aout prochain, ce qui veut dire que la Sécu ne remboursera quasiment plus les soins pratiqués.

900.000 euros de préjudice financier pour la Lorraine

"Alliance Vision" est dans le collimateur des services de l'Assurance-Maladie depuis 2020. Le groupe de santé s'est fait remarquer par des facturations abusives. "Nous avons épluché leurs facturations, détaille la directrice de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance-Maladie) de Meurthe-et-Moselle, Sarah Videcoq-Aubert, ils avaient tendance à saler la facturation, à mettre des actes qui n'étaient pas réalisés auprès des patients et à faire des cotations qui ne sont pas autorisées."

Sur l'ensemble des treize centres de santé "Alliance Vision", le préjudice atteint les 7,8 millions d'euros selon les premiers éléments de l'enquête, mais "cela pourrait être réévalué au total pour l'ensemble du réseau à près de 21 millions d'euros", rapporte la caisse national d'Assurance-Maladie. A l'échelle de la Lorraine, ce préjudice financier se chiffre à 900.000 euros, dont 700.000 euros rien que pour la Meurthe-et-Moselle.

Comme d'autres CPAM, celle de Meurthe-et-Moselle a porté plainte contre "Alliance Vision", et une enquête au pénal est en cours. "Nous sommes confiants pour être remboursés de ces 700.000 euros", confie Sarah Videcoq-Aubert. Mais encore faut-il que le centre de santé soit solvable, car "très souvent, ce que l'on observe chez ces centres de santé, c'est qu'à partir du moment où on les déconventionne, quelques mois après ces structures mettent la clé sous la porte." Autrement dit, elles font faillites car de nombreux clients s'en détournent, faute de ne plus pouvoir être remboursés totalement.

La fin des remboursements de la Sécu à partir du 21 aout

Sur place, les patients du centre de santé "Alliance Vision" de Nancy retiennent surtout la fin des remboursements de la Sécu, qui tombera le 21 aout. "C'est dommage parce que pour la vision, on arrivait à avoir des rendez-vous assez rapidement, se désole Marie, qui vient tout juste de remplacer ses lunettes, chez les autres ophtalmologues il faut attendre plus d'un an." A ses côtés, son compagnon Elie condamne ses abus de facturations : "Ils ont été épinglés, il faut assumer, s'il y a de la fraude, faut sanctionner." "Je trouve ça un peu dégueulasse on va dire", lâche de son côté Audrey, de Champignolles, qui vient d'emmener ses deux enfants au centre de santé, faire de l'abus au niveau de la Sécu car pour les autres qui en ont vraiment besoin, ce n'est pas le top."

Interrogée sur l'affaire, le responsable du centre de santé n'a pas voulu répondre à nos sollicitations. Selon lui, autour de 150 personnes par jour viennent ici pour des soins d'ophtalmologies. La CPAM en a compté 35.000 pour l'année 2022. Cette patientèle devra bientôt trouver une autre structure médicale si elle veut continuer à profiter pleinement des remboursements de la Sécu.

"Si aujourd'hui une consultation ophtalmo est remboursée de 30 euros par l'Assurance-Maladie, le tarif de responsabilité fera qu'on ne remboursera plus que 1 euros 66 centimes ", indique la directrice de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Sarah Videcoq-Aubert ajoute que cette vaste opération de traque à la fraude permet d'envoyer un signal fort, "en disant qu'on ne peut pas se permettre d'abuser de la Sécurité Sociale, et on veut lancer un signal de vigilance."

Autre conséquence de ce déconventionnement, la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib annonce que les treize centres de santé "Alliance Vision" ne seront plus référencées sur son site internet.