Le centre de santé Brès-Croizat est au complet à Cherbourg-en-Cotentin

Le centre municipal de santé Brès-Croizat à Cherbourg-en-Cotentin a ouvert en février 2020. Aujourd'hui il y a 10 personnes dont 4 sont arrivées depuis début septembre : une pédiatre, une sage-femme, deux généralistes à plein temps et 3 autres à mi-temps (+ une cheffe de service, une assistante médicale et une secrétaire). 3 000 personnes ont donc retrouvé un médecin dans le Cotentin. Sachant que normalement la santé est compétence de l'état.

Une étude de faisabilité est en cours pour un projet au niveau de l'agglo du Cotentin

La ville de Cherbourg-en-Cotentin dépense 2000 000 euros à l'année pour le fonctionnement du centre de santé. Clairement elle n'a pas les moyens de créer un deuxième centre. Du coup une étude de faisabilité est en cours pour un projet au niveau de l'agglo du Cotentin. Mais les élus voudraient que le département s'inspire de ce qui se fait en Saône et Loire (550 000 habitants) où 6 centres de santé et une vingtaine d'antennes ont permis de recruter 70 médecins en 5 ans. Pour faire tourner la boutique il faut un million d'euros à l'année mais sachant qu'un médecin peut prendre jusqu'à 1200 patients, ça fait rêver…Dans le Cotentin 7465 habitants sont toujours sans médecins, ils sont 40 000 sur tout le département. Dans la Manche il existe un centre de santé communal à Isigny-le-Buat et il y en aura un bientôt à Saint-Samson-de-Bonfossé. A noter que le centre Brès-Croizat ne prend plus de nouveaux patients.

Une offre de soins qui progresse

Pour la première fois depuis de nombreuses années, en 2022 le nombre de médecins généralistes sur Cherbourg-en-Cotentin a augmenté avec + 4 médecins. Même si c'est loin d'être parfait, depuis 4 ans il y a du mieux. Sachant que pour rappel la santé est normalement compétence de l'état. Du mieux donc d'abord à l'hôpital avec l'obtention de la coronarographie pour les interventions cardiaques, la modernisation des deux appareils de radiothérapie, l'arrivée de 70 internes cette année, un record, 3 fauteuils dentaires à Valognes et bientôt là bas l'ouverture d'une unité de soins hospitaliers régulée. Mais aussi prochainement un couple d'ophtalmologistes devrait aussi s'installer sur Cherbourg-en Cotentin.