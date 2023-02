Le centre de soins infirmiers de Châtellerault menacé de fermeture

Le centre de soins infirmiers (CSI) de Châtellerault va-t-il fermer ? En tout cas, son président, Vincent Clochard, tire la sonnette d'alarme. Il n'y a plus d'argent dans les caisses pour payer les 18 employés dont 16 infirmières. Il en veut à l'Etat de ne pas tenir ses engagements.

Un surplus de 90 000 euros non-financé

Pour le comprendre le problème, il faut remonter à septembre 2021. Une augmentation salariale est actée suite à la révision d'un accord de branche. Plus 15 % pour les professionnels des CSI partout en France. "C'était normal. Nos infirmières font du bon boulot. Elles le méritent. On a voulu y croire. Sauf que l'Etat n'a pas tenu ses promesses à savoir : aider les centres de soins pour prendre en charge ces hausses", explique Vincent Clochard. Il rappelle qu'il a déjà dû avancer 90 000 euros pour assumer cette augmentation des salaires.

Si le centre se retrouve aujourd'hui dans une telle difficulté, c'est qu'il se finance grâce aux honoraires, dont le tarif n'a pas bougé. Dans cette structure associative aussi, on ne pratique pas les dépassements. Donc, il y a très peu de marge de manœuvre pour augmenter les revenus. "Les infirmières tentent de faire le plus d'actes possible. Mais c'est limité et en plus elles s'épuisent."

Risque de fermeture d'ici l'été

Vincent Clochard alerte sans aides il risque de devoir fermer d'ici le début de l'été. "En urgence, on a demandé le report du paiement des charges sociales. Mais ce n'est qu'une respiration. Moi, je souhaite que le FIR, fonds d'intervention régional, soit débloqué. Mais il faut que l'Etat donne son accord. S'il rembourse ces 90 000 euros pour l'année 2022, ça va nous permettre de repartir en attendant que le ministère de la Santé statue sur notre cas pour qu'on puisse à nouveau être autonome."

Face à l'urgence de la situation, il a saisi le préfet et les députés de la Vienne. Selon les principales fédérations regroupant les centres, 300 sont menacés de fermeture en France. Contacté par l'AFP, le ministère dit travailler sur des évolutions des modalités de financement, sans donner de calendrier.