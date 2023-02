Le centre de soins infirmiers menacé de fermeture

Claire Elard, responsable du centre de soins infirmiers, et Corinne Mataguez, directrice de l'association Soins et Santé, s'inquiètent de l'avenir de la structure si l'Etat n'adapte pas son financement.

Le centre de soins infirmiers de Cherbourg-en-Cotentin est installé dans les locaux du Centre de Santé Brès-Croizat, à côté de l'hôpital Pasteur. Ce service qui dépend de l'association Soins Santé, compte 11 infirmières qui suivent quotidiennement environ 150 patients. "Nous avons principalement des patients précaires, souvent isolés qui présentent des polypathologies. Ce sont des situations complexes et si nous venions à fermer, ils se trouveraient en grande difficulté", souligne Corinne Mataguez, la directrice de la structure.

ⓘ Publicité

Un problème de financement qui dépasse les centres

Si la directrice parle aujourd'hui de fermeture possible "d'ici six mois, si rien ne bouge", c'est parce que la structure, comme tous les autres centres de soins infirmiers de France (environ 300), est confrontée à un problème de financement qui la dépasse. Le problème vient d'une hausse salariale générale dans le secteur que l'Etat ne prend pas en charge.

Dans la foulée du Ségur de la santé, les partenaires sociaux ont obtenu pour les salariés, une hausse de 15% des salaires, dans le cadre de la révision d'un accord collectif de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile. C'était en octobre 2021. Le problème, c'est que le financement de ces hausses de salaires n'a pas été prévu par l'Etat. Les Centres de soins se retrouvent donc à devoir payer les hausses de salaires sans financement supplémentaire, en piochant dans leurs réserves. "La revalorisation des salaires était nécessaire, c'est une excellente chose, mais l'Etat ne peut nous laisser sans solution pour payer ces hausses. Notre structure était jusque-là à l'équilibre chaque année. En 2022, nous avons fini en déficit de 70 000 euros", s'inquiète Corinne Mataguez.

Une fermeture redoutée d'ici 6 mois

A l'échelle française, ce sont 11 millions d'euros qui manquent aux centres de soins infirmiers pour absorber les hausses de salaires et rester à l'équilibre. Les nombreuses démarches entreprises auprès de l'Etat, de l'Agence régionale de santé, ou encore de la CPAM n'ont rien donné pour l'heure et dans ces conditions, l'avenir même du centre de soins infirmiers cherbourgeois est remis en cause. "Si rien ne bouge, on ne tiendra pas plus de 6 mois", prévient Corinne Mataguez avant d'ajouter, "nous prenons en charge quelque 150 patients parmi les plus fragiles et isolés du territoire. Si nous arrêtons demain, ils seront sans solution".

La fermeture possible du centre ne serait pas sans conséquence non plus sur la viabilité des deux autres services de l'association Soins santé : le service de soins infirmiers à domicile, et l'équipe mémoire, qui accompagne les personnes souffrant de troubles de la mémoire.

Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi entre l'Agence régionale de Santé et les responsables de l'association Soins Santé.