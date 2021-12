Le centre de soins non-programmés de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs va ouvrir 7 jours sur 7

Il faut parfois attendre plusieurs jours pour pouvoir prendre rendez-vous chez un médecin généraliste. Le centre de soins non-programmés de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs permet une prise en charge sans rendez-vous. A partir du 3 janvier, il ouvrira sept jours sur sept, au lieu de trois jours par semaine (du mardi au jeudi) depuis son inauguration en juin, de 10h à 22h. Des horaires étendus qui devraient permettre de désengorger les urgences. En tout cas c'est l'objectif.

La Région a investi 200.000 euros dans ce centre de soins © Radio France - Shannon Marini

Après six mois d'ouverture, les deux salles d'examen ne sont pas encore totalement équipées. Un clou au mur sert par exemple à accrocher les perfusions dans l'une d'elles, mais l'important ce sont les médecins. Avec de plus en plus de patients, il a fallu faire venir davantage de docteurs. Philippe Proust est l'un d'entre eux : "Six autres médecins vont nous rejoindre, on sera donc 11. Les gens sont très accueillants ils n'arrêtent pas de nous remercier." C'est un succès pour ce médecin libéral, "en partant de rien au final, on arrive à tenir une ligne de garde sept jours sur sept, avec des horaires amples pour répondre aux différents besoins", se réjouit-il.

Désengorger les urgences

La majorité des patients a entre 20 et 55 ans, des personnes qui travaillent la journée, comme Fabrice, il habite à Châtenay, à une vingtaine de minutes : "C'est intéressant. On connait ce lieu car un soir, on a amené notre fils, parce qu'il est ouvert tard le soir. Sinon, sur Châtenay, il n'y a pas de médecin, donc on vient directement ici." Les urgences voisines aussi bénéficient du centre, pour Yannick Neuder, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président de Bièvre-Isère-Communauté : "C'est aussi une façon de s'organiser sur le territoire pour n'envoyer à l'hôpital que ce qui est nécessaire." Selon lui, la moitié des patients seraient, sans le centre, allés dans les CHU des alentours.

Aujourd'hui, environ 70 patients sont pris en charge quotidiennement dans ce centre de soins non-programmés. Un atout aussi pour la ville, selon son maire Michel Veyron : "Les patients viennent parfois d'assez loin, dans un rayon de 45 kilomètres. Pour nous c'est aussi une manière de redynamiser notre centre-ville. C'est valorisant pour nos commerces locaux. Beaucoup de patients fréquentent aussi les commerces, donc tout est lié. C'est pour ça que l'on est partenaire de ce projet et ce n'est pas fini, on l'accompagnera dans aussi dans le futur."