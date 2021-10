Le centre de vaccination anti-covid de Saleux déménage à Pont-de-Metz

C’est la fin d'une ère, à Saleux le centre de vaccination situé en face de la mairie, où des milliers d'habitants de l'agglomération d'Amiens se sont fait vacciner contre le covid-19, a fermé samedi soir. Il a déménagé à Pont-de-Metz dans les locaux de l'ancien bureau de poste, qui a fermé ses portes cet été.

Un centre devenu trop grand

Franck Perez, infirmier et responsable de cette unité, était l’invité de France Bleu Picardie pour évoquer ce déménagement : "C’est d’abord une question logistique : la municipalité de Saleux avait besoin de sa salle puisque les activités habituelles y ont repris. Mais c'était aussi une grande salle de 600 mètres carrés : elle était devenue surdimensionnée, puisqu’on a réduit la voilure. La campagne de vaccination a évolué : on vaccine beaucoup moins que lors des périodes d'été où on tournait à 1200 injections par jour. Ces derniers temps, on vaccinait _une centaine de personnes par jour_, essentiellement pour des rappels."

Franck Perez, l'un des responsables du centre de vaccination de Pont-de-Metz © Radio France - Claudia Calmel

Le nouveau centre de Pont-de-Metz va donc proposer une ou deux lignes de vaccination simultanées, au lieu de neuf à dix lignes au plus fort de l'activité à Saleux.

Faciliter le passage de relai aux médecins de ville

Au nouveau centre de vaccination de Pont-de-Metz, des mono-doses de vaccin pourront être préparées pour être mises à disposition des médecins généralistes, des pharmaciens et des vaccinateurs. Une option qui va leur faciliter la vie, selon Franck Perez : "La grande contrainte du vaccin de Pfizer, c'est qu'il est relativement technique à utiliser. Un flacon permet de faire sept doses, mais une fois qu'elles sont mises en solution, on peut les utiliser seulement pendant six heures. Si le professionnel n’a pas de ‘grappe’ de sept patients à vacciner à la suite, on jette des doses de vaccin. On a remarqué que c'était un frein pour les professionnels. L’idée est donc que les centres préparent des mono-doses pour eux. Un médecin, par exemple, pourra prendre rendez-vous pour trois patients et nous commander trois doses la veille. Avant, ils hésitaient de peur de gâcher."

