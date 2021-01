Le centre de vaccination contre le Covid de Lunéville fermé jusqu'à nouvel ordre

Après Essey-lès-Nancy, un autre centre de vaccination contre le Covid-19 ferme ses portes en Meurthe-et-Moselle. Depuis ce mardi matin, la salle du Réservoir n'accueille plus de personnes âgées de 75 ans et plus comme c'était le cas depuis le 18 janvier, fautes de doses de vaccins en nombre suffisant. Selon la mairie, 1.200 personnes avaient été vaccinées à Lunéville, tous sites et publics confondus.

Pas de date de réouverture selon la mairie

Une pause qui suscite l'incompréhension de la maire de Lunéville Catherine Paillard :

"Je suis très en colère. Je l'ai appris lundi soir à 19h48 par un mail. Les maires sont toujours sollicités pour des choses qui ne sont pas dans leurs compétences et bien évidemment on a levé le doigt pour que nos concitoyens soient vaccinés. On n'a même pas la décence de nous expliquer les tenants et les aboutissants. Et je ne sais pas quand le centre va rouvrir."

La maire de Lunéville espère avoir une visibilité sur la réouverture et la tenue des rendez-vous fixés ces jours-ci.

Au moins "quinze jours difficiles"

Invitée de France Bleu Lorraine ce lundi 25 janvier, la directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle Marie Cornet avait annoncé "quinze jours difficiles" avec "une régulation et un rééquilibrage" des vaccinations dans le département entre les différents secteurs. La priorité de la préfecture est de garantir la deuxième injection de plus de 17.000 personnes déjà vaccinées dans le département de Meurthe-et-Moselle.