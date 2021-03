Le centre de vaccination d'Etoile-sur-Rhône tourne à plein régime ce weekend

Au centre de vaccination d'Etoile-sur-Rhône, on vaccine sans discontinuer. Au total, 18 médecins et 24 infirmières ont été mobilisés ce weekend. L'Agence régionale de santé (ARS) a fourni 800 doses du vaccin Astra Zeneca pour une opération "coup de poing" ce premier weekend de mars. "Nous avons réalisé 427 injections hier, samedi" explique Julien Alloin, le directeur du centre de vaccination d'Etoile-sur-Rhône.

A gauche les boxes pour la consultation médicale avant le vaccin et à droite les boxes de vaccination © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une vaccination massive qui nécessite une organisation bien huilée. Pari réussi pour le centre : pas de file d'attente devant le bâtiment, les patients sont immédiatement pris en charge et guidés vers le médecin qui réalisera le rendez-vous médicale pré-vaccination puis vers l'infirmière qui le vaccinera. "L'organisation est très paramétrée, on ne laisse rien au hasard", souligne Julien Alloin.

Les soignants présents aujourd'hui travaillent sur leur temps de repos, pour vacciner le plus vite possible. "_Les patients, ce sont pour 30 à 40% d'entre eux, des gens de plus de 50 ans avec comorbidités, des gens à l'aise avec Doctolib, qui ont pris leur place sur internet. Il y a aussi quelques professionnels de santé et puis les 65-75 ans, les oubliés du système jusqu'à présent, qui se sont rués sur nos plage_s", détaille Julien Alloin.

Julien Alloin, infirmier de profession et directeur du centre d'Etoile-sur-Rhône © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les 5 500 doses de vaccin de la Drôme écoulées en un weekend

Ce matin, le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh a visité le centre, ainsi que Zhour Nicollet, directrice départementale de l’ARS. Pour cette dernière, l'opération de vaccination coup de poing de ce weekend est une réussite : "Les 5 500 doses mises à disposition du département ce weekend ont toutes trouvé preneur, hier on avait déjà fait plus de la moitié. Ce qu'on a fait sur ce weekend, normalement, ça représente la consommation de toute une semaine", souligne-t-elle.

Un dispositif qui sera remis en place pour la deuxième injection du vaccin, dans un mois. "Nous allons ouvrir des centres de proximité et déployer des équipes mobiles", ajoute Zhour Nicollet.

En plus de la vaccination, la situation épidémiologique de la Drôme s'améliore, tient à souligner la directrice départementale de l'ARS : "Nous sommes passés à un taux d'incidence de 7%, la Drôme n'est plus dans les départements les plus touchés de la région."

Infos pratiques : Centre de vaccination des Clévos au 390, route de Marmans à Etoile-sur-Rhône.

Vaccination sur rendez-vous uniquement via Doctolib ou par téléphone au 06 73 03 12 21

En semaine : de 16h à 20h.