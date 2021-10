Le centre de vaccination de Colomiers fermera fin octobre

Quatre des dix centres de vaccination de Haute-Garonne vont fermer d'ici novembre. On sait que le vaccinodrome de Toulouse sur l'île du Ramier fera partie de ces sites fermés. La mairie de Colomiers annonce que son centre arrêtera de fonctionner aussi.

Le vaccinodrome de Colomiers, situé à la salle Gascogne, fermera ses portes le samedi 30 octobre au soir, annonce ce 1er octobre la mairie de Colomiers.

Dans le détail, à partir du dimanche 3 octobre, fermeture les dimanches, lundis et mardis : le centre de vaccination de Colomiers restera ouvert de 9 h à 19 h, du mercredi au samedi inclus, tout au long du mois d'octobre. Puis il fermera définitivement le samedi 30 au soir. 74.000 vaccinations y ont été effectué depuis janvier dans ce centre columérin un temps installé au complexe sportif de Capitany avant d'aller en juin dernier à la salle Gascogne.

80% des plus de 12 ans complètement vaccinés en Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne a annoncé la semaine dernière que 4 des 10 centres du département seraient fermés d'ici novembre. Ce sera le cas du vaccinodrome de Toulouse, le Hall 7 du Parc des expos. Les deux autres sites fermés n'ont pas encore été annoncés. Avec 79% des haut-garonnais de plus de 12 ans complètement vaccinés, les besoins sont moins importants et les autorités veulent à présent privilégier une offre de proximité réalisée par les médecins, pharmaciens, infirmiers, etc

Il existe des centres de vaccination aussi à Villefranche-de-Lauragais, Villeneuve-de-Rivière, Montastruc, Saint-Jory, Labège, Muret, Saint-Orens et le centre Pierre-Baudis à Toulouse.