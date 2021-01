Le centre de vaccination de Gardanne va t-il devoir fermer faute de doses suffisantes en stock ?

L'inquiétude commence à gagner du terrain du côté de Gardanne. Les stocks de doses de vaccins diminuent chaque jour et à ce rythme, jeudi soir ce sera terminé. Il faudra fermer le centre et on ne pourra plus vacciner les patients. Le maire Hervé Granier s'interroge et ne comprend pas pourquoi la logistique n'a pas été mieux gérée : "Ce lundi, la police municipale sera à nouveau à la Timone pour aller chercher des doses, 36, ce qui représente 216 vaccins. On va tenir comme ça trois jours. Et jeudi, on devrait retourner à la Timone mais y aura-t-il des vaccins ?"

Aujourd'hui le centre de vaccination de Gardanne est en capacité de vacciner 70 patients par jour, mais les doses commencent à manquer. Même si le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de pénurie, le maire s'interroge : "On attend de voir mais si cette annonce a les mêmes effets que les masques ou les tests Covid, je ne vous cache pas mon inquiétude". Une inquiétude partagée par les habitants du bassin de Gardanne qui en grande majorité ont souhaité se faire vacciner et ont pris rendez-vous.