Le centre de vaccination de Grandvillars ferme ses portes à la fin du mois de février

Alors que la demande baisse, l'Agence Régionale de Santé et la préfecture du Territoire-de-Belfort ont décidé de fermer le centre de vaccination de Grandvillars fin février. Une "mise en sommeil", pas une fermeture. Le centre pourrait rouvrir en cas de nouveau pic épidémique.

Le temps était aux félicitations et aux applaudissements ce mercredi matin à Grandvillars. Ceux de la mairie, de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et de la préfecture aux bénévoles et salariés qui ont tenu le centre de vaccination de la commune. Il va fermer à la fin du mois de février puisque la demande est en baisse. Près de 90% de la population éligible a été vaccinée sur le Territoire-de-Belfort selon l'ARS.

"On dit une mise en sommeil mais on espère que ce sera une fermeture. On souhaite que ce centre puisse rouvrir s'il y a une augmentation de la demande, une quatrième dose à faire ou un nouveau pic épidémique puisque ce centre, à Grandvillars, à une place géographique qui permet de couvrir tout le Sud du territoire", explique Christophe Duverne, le directeur de cabinet du préfet.

Au total, plus de 48.000 injections ont été réalisées dans ce centre, ouvert 2.700 heures depuis 14 mois, détaille le Commandant Gilles Rothenfulg du SDIS 90. Il a coordonné la mise en place des chefs de centre sur le département à Belfort, Grandvillars, Giromagny et le centre mobile du département.

On s'adapte à l'offre et à la demande - Christophe Duverne, directeur de cabinet du préfet du Territoire-de-Belfort

"Il va rester les centres de Belfort et Giromagny, ainsi que l'offre mobile du département. Le centre de Belfort sera ouvert seulement le mercredi et le vendredi, à voir selon les inscriptions via internet. Le mercredi parce que c'est le jour des vaccinations pédiatriques", continue le directeur de cabinet.

Le nouveau vaccin Novavax devrait arriver "entre le 7 et 10 mars"

Concernant le dernier vaccin autorisé sur le marché français, le Novavax, il devrait arriver au début du mois de mars. "Il sera disponible au centre de Belfort entre le 7 et le 10 mars. On n'a pas encore la date exacte mais nous sommes en train de recevoir les doses", affirme Agnès Hochart, la déléguée territoriale de l'ARS dans le Nord Franche-Comté.

Elle précise aussi que, même si les indicateurs sanitaires s'améliorent (ndlr : taux d'incidence proche de 1000 contre 4000 il y a quelques semaines et la baisse des hospitalisations), "il faut continuer de se faire vacciner, ne pas hésiter à y aller et poursuivre les gestes barrières".