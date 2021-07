Le centre de vaccination de Guéret déménage à partir du 2 août et retourne derrière l'hôpital

Pour augmenter la cadence, en avril dernier, l'espace André Lejeune a commencé à accueillir le centre de vaccination de Guéret, initialement installé chemin des amoureux. La convention signée entre la mairie et la préfecture de la Creuse se termine à la fin du mois. Dès le 2 août, le centre retournera donc à la case départ : espace Créole, derrière l'hôpital.

Moins de créneaux de vaccination ?

Mais il y aura-t-il autant de créneaux de vaccination ? Difficile d'imaginer le même rythme, 500 à 600 personnes vaccinées par jour, dans un lieu beaucoup plus petit et sans augmenter l'amplitude horaire. Selon Brigitte Barrière, cadre de santé qui supervise le centre, il n'y aura pas de changement. Même si elle concède qu'il va falloir s'adapter : "Les créneaux seront adaptés en fonction de la surface de l'espace créole. L'espace créole a un volume inférieur à l'espace André Lejeune, donc on devra faire en sorte de respecter les mesures sanitaires".

Actuellement, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous est de 8 jours. Si vous avez un créneau pour la semaine prochaine, pensez donc à vous rendre derrière l'hôpital de Guéret. Des affiches devraient être installées Espace André Lejeune pour informer du déménagement.