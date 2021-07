Le centre de vaccination de Marcq-en-Baroeul recherche des bénévoles

Orienter les personnes qui arrivent, pointer leur rendez-vous si ils en ont un, éditer les QR code après les injections… Ce sont les missions qui peuvent être demandé aux nombreux bénévoles qui aident chaque jour à faire tourner le centre de vaccination de Marcq-en-Baroeul, situé dans l'hippodrome de la ville.

Mais avec 1000 injections par jour en semaine, 2000 le week-end, les nombreuses personnes qui viennent sans rendez-vous en nombre suite aux annonces présidentielles de ce lundi, et les bénévoles déjà présents qui partent en vacances, les coordinateurs du vaccinodrome se retrouvent un peu dépourvus de main d'œuvre. Et ils lancent donc un appel pour trouver d'autres bénévoles disponibles pour les aider. Au total près de 200.

Les bénévoles peuvent être notamment amenés à réaliser des tâches administratives © Radio France - Florent Vautier

"Ce que l'on recherche avant tout, c'est que les personnes sachent bien écrire, car beaucoup de tâches se font manuellement, de bonnes chaussures si on oriente les personnes et puis on cherche aussi des personnes qui veulent s'investir qui humainement est très important.", détaille Laurent Delemer, directeur de l'hôpital privé Le Bois et l'un des coordinateurs du centre de vaccination. "Et puis il y a une bonne ambiance !" complète-t-il.

Pour devenir bénévole, on peut n'être disponible qu'une seule fois, sur un créneau de 5 heures, la durée d'une vacation. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Dimitri Coquart au 06 14 35 06 31 ou sur d.coquart@ramsaygds.fr.