Le centre de vaccination de Mayenne à la recherche de bénévoles

Le centre de vaccination de Mayenne lance un appel à bénévoles pour la rentrée afin de gérer l'accueil, l'aiguillage et la surveillance du site : la soixantaine de personnes jusque là mobilisée commence à s'essoufler et certains ne sont plus disponibles à la rentrée. Le centre de vaccination a donc besoin de monde en plus : pour l'instant, certains créneaux restent vides sur le mois de septembre.

Permanences de quatre heures

Le centre de vaccination cherche des bénévoles même "très ponctuellement", sur certains créneaux dans la semaine, du lundi au vendredi. Les personnes intéressées peuvent ne faire qu'une permanence, soit le matin entre 9 et 13 heures, soit l'après-midi entre 14 et 18 heures.

Les bénévoles sont chargés d'accueillir les personnes venant se faire vacciner, puis de les surveiller 15 à 30 minutes après l'injection. Les personnes intéressés et majeures peuvent appeler le 02.43.30.48.58 pour proposer leurs services.