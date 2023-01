Le centre de vaccination de Metz Saint-Symphorien ferme ce samedi

Ce samedi 28 janvier à 12h, le centre de vaccination de Metz Saint-Symphorien fermera ses portes. Les services de la ville vont démonter le centre à partir de lundi. Il avait été installé en février 2021.

Le rythme de fréquentation a fortement ralenti, "on est à peu près à une centaine de vaccinations par jour, notamment avec des seniors qui veulent faire des rappels" explique Stéphane Jacopin, le responsable du centre.

"Le plus gros pic était en décembre 2021, avec 2 500 vaccinations par jour, six jours sur sept. En décembre 2022, on était à environ 600 vaccinations par jour, et depuis le début de l'année, ça décroit car le virus circule moins, et on apprend à vivre avec" conclut-il.

Au total, sur ce centre de vaccination de Saint-Symphorien, 75 médecins sont intervenus sur le centre et un peu plus de 200 infirmiers.

La date de fermeture de ce centre a été décidée par la mairie et par l'Agence Régionale de Santé.