Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan déménage et réduit ses horaires d'ouverture

Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan déménage à compter du jeudi 30 septembre dans la salle du petit bonheur. Le lieu est plus petit et plus adapté aux besoins actuels de la campagne de vaccination. L'amplitude horaire sera, par ailleurs, réduite à partir du lundi 4 octobre.

Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan déménage dans des locaux plus petit. Il était implanté au sein de l'Auberge landaise depuis le mois d'avril. Il retourne donc dans la salle du petit bonheur, 34 rue de la Fatigue, à partir du jeudi 30 septembre. Plus de 90% de la population landaise a reçu au moins une dose de vaccin. Le centre s'installe donc dans des locaux plus petits, mieux adaptés aux besoins actuels. La campagne de vaccination s'adresse aux personnes non vaccinées ainsi qu'aux plus vulnérables dont l'état de santé nécessite une troisième dose de vaccin anti-covid.

Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan est fermé ce mercredi 29 septembre pour permettre le déménagement du site. Il rouvrira jeudi 30 septembre et jusqu'au samedi 2 octobre inclus de 9h à 17h30.

Une amplitude horaire réduite

A partir du lundi 4 octobre, les horaires changent. Le centre sera ouvert 4 jours par semaine :

Lundi, mardi, mercredi : 9h-17h

Samedi : 9h-13h

La prise de rendez-vous s'effectue via le site internet Doctolib ou par téléphone : 05 58 05 13 00