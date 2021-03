Le centre de vaccination de Montbéliard ouvert aux plus de 70 ans dès jeudi

Le centre de vaccination de Montbéliard annonce ce mardi ouvrir ses portes aux personnes de plus de 70 ans : la reservation sera possible dès jeudi. Emmanuel Macron avait annoncé plus tôt dans la journée vouloir accélérer la vaccination en l'élargissant aux plus de 70 ans.

Le centre de vaccination de Montbéliard annonce ce mardi qu'il sera possible de prendre rendez-vous pour les plus de 70 ans dès jeudi, et ce "conformément aux annonces d'Emmanuel Macron". En effet, le gouvernement souhaite abaisser l’âge des personnes susceptibles de recevoir une dose, qui était jusque là de 75 ans, afin d’accélérer la campagne de vaccination. L'Agence Régionale de Santé rappelle de son côté que les personnes de plus de 75 ans peuvent se faire vacciner, ainsi que les personnes dites à risque ou encore les personnels de santé de plus de 50 ans.

Pour prendre rendez-vous, il est conseiller d'appeler au centre de vaccination au 03 81 99 20 21, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. Le centre de vaccination se trouve à l'Espace Victor Hugo à la Chiffogne.