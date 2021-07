Le centre de vaccination de Montélimar organise une "opération portes ouvertes"

Le centre de vaccination de Montélimar (Drôme) organise une "opération portes ouvertes" à partir du dimanche 11 juillet, et jusqu'au samedi 17 juillet inclus, vous pouvez aller vous faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous. Cette opération est bien sûr destinée aux locaux, mais aussi aux touristes, qui sont nombreux à venir visiter la Drôme provençale. "Quand on est en vacances on ne va pas forcément se mettre sur Doctolib pour voir s'il y a des créneaux de vaccination dans le centre du lieu où on est en vacances, explique Philippe Charre, directeur du centre de vaccination de Montélimar. Donc là, on permet aux touristes de venir sans rendez-vous, ça leur prend un quart d'heure et ensuite ils repartent tranquillement poursuivre leurs vacances."

Des opérations de vaccinations également en Ardèche

Du côté de l'Ardèche aussi les opérations de vaccinations se multiplient pour augmenter la couverture vaccinale. Là, c'est la préfecture qui est à la manœuvre : des centres éphémères ont été installés dans les Super U d'Alissas et d'Annonay, plus de 200 doses ont été injectées pendant ces deux opérations. Pendant le passage du Tour de France, jeudi 8 juillet, un centre de vaccination a investi la maison de santé de Vallon-Pont-d'Arc, pour attirer les fans de la Grande boucle. Et puis, le 13 juillet, des touristes pourront se faire vacciner directement sur leur lieu de vacances, dans un camping de Saint-Alban-Auriolles.